В Госдуме РФ посоветовали Клаудиньо сотрудничать с Генпрокуратурой РФ в проверке высказываний игрока

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал «СЭ» об обращении в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо о России.

«Недавно мы получили письмо от прокуратуры, что началось расследование. Данная процедура может занять день или год. Будем ждать решения. Мы видели, что Клаудиньо ничего плохого не имел и хочет вернуться в Россию. Я рекомендую ему сотрудничать с прокуратурой, которая начала проверку его слов. Ничего не имеем против, если Клаудиньо проявит лояльность к своему государству. Он должен показать, что он не просто рабочий, срубивший у нас денег, а является порядочным гражданином, соблюдающим наши законы. Тогда никаких вопросов не возникнет», — сказал Свищев «СЭ».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 мяч и сделал 31 голевую передачу.