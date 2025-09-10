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В Госдуме РФ посоветовали Клаудиньо сотрудничать с Генпрокуратурой РФ в проверке высказываний игрока

Константин Белов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал «СЭ» об обращении в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо о России.

«Недавно мы получили письмо от прокуратуры, что началось расследование. Данная процедура может занять день или год. Будем ждать решения. Мы видели, что Клаудиньо ничего плохого не имел и хочет вернуться в Россию. Я рекомендую ему сотрудничать с прокуратурой, которая начала проверку его слов. Ничего не имеем против, если Клаудиньо проявит лояльность к своему государству. Он должен показать, что он не просто рабочий, срубивший у нас денег, а является порядочным гражданином, соблюдающим наши законы. Тогда никаких вопросов не возникнет», — сказал Свищев «СЭ».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 мяч и сделал 31 голевую передачу.

Клаудиньо.«Глубоко уважаю и люблю Россию». Открытое письмо Клаудиньо для «СЭ»

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Клаудиньо
Дмитрий Свищев
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