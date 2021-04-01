В Госдуме отреагировали на заявление американского журналиста о Чайковском

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на заявление американского спортивного обозревателя Филиппа Херша о замене гимна России музыкой Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

По словам журналиста, он нашел иронию в том, что Россия с антигомосексуальными законами отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем.

«Когда дикарю в руки попадает фарфоровая статуэтка, он не понимает, что с ней делать и начинает колоть орехи. Так вот и Соединенные Штаты — современным дикарям попала музыка Чайковского. Так они нет, чтобы музыкой наслаждаться — все о гомосеках своих думают. Можно смело утверждать, что подход США к оценке входящей информации проходит через задницу», — заявил Милонов «СЭ».

(Константин Колмаков)