В Госдуме отреагировали на решение украинского боксера Ломаченко отправить свои медали в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поступок украинского боксера Александра Ломаченко, который отправил в Россию свои олимпийские золотые медали, чтобы сделать из них нательный крест в качестве подарка своему отцу.

«Это право каждого так поступать. Он же их не украл. Если бы это израильская гимнастка что-то сделала со своей золотой медалью, я был бы против. Она не имеет права распоряжаться своей наградой, потому что в ее пользу сделали неправильное решение. Так что, если человек хочет для себя сделать что-то более удобное и памятное, он имеет полное на это право», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Депутат Госдумы также дал совет тем, кто недоволен поступком украинского боксера.

«Все те, кто возникают по этому поводу, пусть идут нафиг! Победа Ломаченко останется, а все эти реплики уйдут в помойку», — добавил Милонов.

33-летний Ломаченко отправил свои медали костромским ювелирам, чтобы те сделали из них нательный крест для отца — Анатолия Ломаченко.

Всего на счету 33-летнего Ломаченко в боксе 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения.