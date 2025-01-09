В Госдуме оценили признание Костомарова спортсменом 2024 года: «Он вызвал невероятные эмоции у людей и они это запомнили»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о главных спортсменах 2024 года.

Роман Костомаров и Александр Овечкин были признаны спортсменами года по версии россиян. Они оба набрали по 3 процента голосов.

«Насколько я помню, чаще всего в таких опросах выигрывали именно те спортсмены, которых СМИ чаще всего упоминали или спортсмены, с которыми были связаны эмоции, как с Костомаровым. У людей просто ассоциация со спортсменом: Костомаров — олимпийский чемпион. В любом случае, карьера у него продолжалась спортивная, хотя она уже была не про спорт высших достижений. Кто-то скажет: «Он же не выигрывал соревнования!». Зато он вызвал невероятные эмоции у людей, и они это запомнили, СМИ также все это транслировали. Он вернулся и встал на коньки, все это видели и восхищались этим. Поэтому, конечно, он обошел в рейтинге тех спортсменов, которые выигрывали соревнования, становились чемпионами. Да, если это происходит внутри страны, то люди, возможно, воспринимают это немного не так значимо, нежели международные турниры», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова объяснила, с чем еще могут быть связаны результаты опроса.

«Если бы спросили про еще како-го известного спортсмена, то многие, возможно, вспомнили бы Шарапову, а она уже не играет. Но как спортсменку ее помнят. А вот новых теннисисток, возможно, никто и не вспомнит только потому, что они были не на слуху. Про Овечкина и про его погоню за рекордом пишут много, понятно, что люди знают об этом больше. Люди могут что-то не запомнить, услышать, но не до конца понять. Они знают знаковых спортсменов. Вопрос тоже влияет: если бы было сказано «спортсмен года из действующих атлетов», то был бы другой расклад. Поэтому тут зависит от того, как задать вопрос», — добавила Журова.

Назвать спортсмена года смогли 19 процентов россиян, 77 процентов опрошенных затруднились дать ответ, 4 процента убеждены, что подходящих атлетов нет.

Александр Абустин