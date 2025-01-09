Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 18:25

В Госдуме оценили признание Костомарова спортсменом 2024 года: «Он вызвал невероятные эмоции у людей и они это запомнили»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о главных спортсменах 2024 года.

Роман Костомаров и Александр Овечкин были признаны спортсменами года по версии россиян. Они оба набрали по 3 процента голосов.

«Насколько я помню, чаще всего в таких опросах выигрывали именно те спортсмены, которых СМИ чаще всего упоминали или спортсмены, с которыми были связаны эмоции, как с Костомаровым. У людей просто ассоциация со спортсменом: Костомаров — олимпийский чемпион. В любом случае, карьера у него продолжалась спортивная, хотя она уже была не про спорт высших достижений. Кто-то скажет: «Он же не выигрывал соревнования!». Зато он вызвал невероятные эмоции у людей, и они это запомнили, СМИ также все это транслировали. Он вернулся и встал на коньки, все это видели и восхищались этим. Поэтому, конечно, он обошел в рейтинге тех спортсменов, которые выигрывали соревнования, становились чемпионами. Да, если это происходит внутри страны, то люди, возможно, воспринимают это немного не так значимо, нежели международные турниры», — сказала Журова «СЭ».

Александр Овечкин и&nbsp;Роман Костомаров. Россияне назвали лучших спортсменов 2024 года. Первое место разделили Овечкин и Костомаров

Также Журова объяснила, с чем еще могут быть связаны результаты опроса.

«Если бы спросили про еще како-го известного спортсмена, то многие, возможно, вспомнили бы Шарапову, а она уже не играет. Но как спортсменку ее помнят. А вот новых теннисисток, возможно, никто и не вспомнит только потому, что они были не на слуху. Про Овечкина и про его погоню за рекордом пишут много, понятно, что люди знают об этом больше. Люди могут что-то не запомнить, услышать, но не до конца понять. Они знают знаковых спортсменов. Вопрос тоже влияет: если бы было сказано «спортсмен года из действующих атлетов», то был бы другой расклад. Поэтому тут зависит от того, как задать вопрос», — добавила Журова.

Назвать спортсмена года смогли 19 процентов россиян, 77 процентов опрошенных затруднились дать ответ, 4 процента убеждены, что подходящих атлетов нет.

Александр Абустин

Роман Костомаров
Светлана Журова
Читайте также
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Эксперт назвал способ спасти намокший телефон
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Файзуллин на встрече с Путиным заявил о выделении 4,5 трлн рублей на федпроект
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Казани от травм умерла помощница тренера по художественной гимнастике

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости