В Госдуме не исключают блокировку Facebook в России после инцидента с Дмитрием Хохловым

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» иск главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова к Facebook.

Социальная сеть трактует фамилию российского специалиста как пренебрежительное наименование украинцев.

«Эта ситуация беспредельная, — сказал Милонов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Даже их собственные правила для пользователей точно не запрещают людям иметь фамилию Хохлов. Думаю, что они должны исправить этот технический просчет и сделать исключение для тренера «Ротора». Они же не русские, нашего языка не знают, поэтому с самой высокой вероятностью Facebook исправит алгоритм отслеживания контента, и эта проблема будет решена».

Также депутат высказался о возможном запрете американской социальной сети на территории России.

«Из-за этого ограничения нужно подать не только в суд, но и в Роскомнадзор, чтобы они от его имени разбирались с Facebook, потому что это явное нарушение прав человека. Они банят российские СМИ за то, что они высказывают позицию иную от взглядов американских властей. Я бы не исключал варианта блокировки Facebook на территории России, тем более с их стороны вновь было беспрецедентное влияние на выборы в нашей стране. Уверен, что будет создана целая комиссия после этих инцидентов, и она уже даст после этого решение», — добавил Милонов.