Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В Госдуме не исключают блокировку Facebook в России после инцидента с Дмитрием Хохловым

17:10
Теги:

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» иск главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова к Facebook.

Социальная сеть трактует фамилию российского специалиста как пренебрежительное наименование украинцев.

«Эта ситуация беспредельная, — сказал Милонов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Даже их собственные правила для пользователей точно не запрещают людям иметь фамилию Хохлов. Думаю, что они должны исправить этот технический просчет и сделать исключение для тренера «Ротора». Они же не русские, нашего языка не знают, поэтому с самой высокой вероятностью Facebook исправит алгоритм отслеживания контента, и эта проблема будет решена».

Также депутат высказался о возможном запрете американской социальной сети на территории России.

«Из-за этого ограничения нужно подать не только в суд, но и в Роскомнадзор, чтобы они от его имени разбирались с Facebook, потому что это явное нарушение прав человека. Они банят российские СМИ за то, что они высказывают позицию иную от взглядов американских властей. Я бы не исключал варианта блокировки Facebook на территории России, тем более с их стороны вновь было беспрецедентное влияние на выборы в нашей стране. Уверен, что будет создана целая комиссия после этих инцидентов, и она уже даст после этого решение», — добавил Милонов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Россия — Вьетнам: где смотреть прямую трансляцию 1/8 финала ЧМ по мини-футболу
«Он пачкал перчатки, пропустишь — лицо грязное». Почему у Александра Усика никогда не было сотрясений и сечек
16-летний Пиняев забил дебютный гол за «Крылья Советов»
ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» стартуют в БЕТСИТИ Кубке России. Где ждать сенсации?
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
9
Офсайд