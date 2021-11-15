В Госдуме назвали бредом призыв польского вице-премьера отстранить Россию от международных соревнований

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

«Очень странно, почему вице-премьер не призвал нас не пускать в космос. Почему нам не запрещают ходить по земле и дышать воздухом? Какой-то бред сивой кобылы! Польские власти уже не знают, к чему прицепиться. Какое отношение Россия имеет к миграционному кризису на польско-белорусской границе? А тем более, как к этому относятся российские спортсмены? Никак! Польские власти не могут похвастаться высокими результатами в спорте, поэтому пытаются убрать конкурентов», — сказал Свищев «СЭ».

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится 4-5 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.