В Госдуме назвали банальным хулиганством убийство российского болельщика в Стамбуле

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть россиянина в Стамбуле на следующее утро после финала Лиги чемпионов.

«Подобные случаи могут произойти в любой стране мира. Я не думаю, что тут нужно упоминать какое-то спортивное событие. Много факторов, которые могли повлиять на это. Мы сидим в России, и ничего не зная, черпаем информацию из СМИ. Я не считаю, что это имеет прямое отношение к спортивному мероприятию. Очень жаль, что это произошло с россиянином. Но я думаю, это банальное хулиганство. Негодяи и бандиты есть в каждой стране. Обидно, что это произошло после спортивного мероприятия», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Погибшим россиянином оказался Вячеслав Нечипорчук, который прилетел в Турцию по работе и на финал Лиги чемпионов. По данным турецких СМИ, трое преступников вымогали у него деньги, в ходе драки один из них нанес гражданину РФ удар ножом в область сердца.