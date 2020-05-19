В Гидромедцентре прогнозируют теплый июнь

Предварительный прогноз на июнь является благоприятным, сообщила заведующая лабораторией Гидромедцентра Людмила Паршина.

— В Московской области в этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем, — цитирует «Россиская газета» Паршину. — При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4-9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов. Примерно та же ситуация в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

В Смоленской, Брянской и Амурской областях, а также в Хабаровском крае и на Камчатке погода будет в пределах климатической нормы, однако в Приморье и на юге Сахалина она может быть ниже нормы. Теплее обычного на 1-2 градуса погода ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты=Мансийском округах, Западной Сибири, центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, в Магадане, Чукотке и на большей части Якутии.