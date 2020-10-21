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В Германии из-за коронавируса отменили чемпионат по метанию рождественских елок

17:36
Чемпионат по метанию рождественских елок. Фото DW
Чемпионат по метанию рождественских елок. Фото DW

В Германии отменили чемпионат по метанию рождественских елок, сообщает Deutsche Welle. Причиной стала пандемия коронавируса и угроза его распространения при больших сборах людей.

Метание елок традиционно проводится после католического Рождества, в начале года в коммуне Вайденталь в земле Рейнланд-Пфальц. В 2021 году он должен был пройти в 14-й раз и был назначен на 10 января.

Дополнительная информация:

https://www.dw.com/ru/v-germanii-otmenili-chempionat-po-metaniju-rozhdestvenskih-elok/a-55324466

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