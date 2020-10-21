В Германии из-за коронавируса отменили чемпионат по метанию рождественских елок

В Германии отменили чемпионат по метанию рождественских елок, сообщает Deutsche Welle. Причиной стала пандемия коронавируса и угроза его распространения при больших сборах людей.

Метание елок традиционно проводится после католического Рождества, в начале года в коммуне Вайденталь в земле Рейнланд-Пфальц. В 2021 году он должен был пройти в 14-й раз и был назначен на 10 января.