В Германии из-за коронавируса отменили чемпионат по метанию рождественских елок
17:36
В Германии отменили чемпионат по метанию рождественских елок, сообщает Deutsche Welle. Причиной стала пандемия коронавируса и угроза его распространения при больших сборах людей.
Метание елок традиционно проводится после католического Рождества, в начале года в коммуне Вайденталь в земле Рейнланд-Пфальц. В 2021 году он должен был пройти в 14-й раз и был назначен на 10 января.
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