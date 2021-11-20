В Федерации автоспорта Дагестана прокомментировали гибель президента организации в ДТП в Москве

Пресс-секретарь Федерации автоспорта республики Дагестан Азнаур Абдурашидов высказался о гибели президента организации Заура Ибрагимова в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

«Заур Ибрагимов был главой региональной общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта республики Дагестан». Она существует два года, и с момента основания Заур занимал в нем эту должность. Он был одним из инициатором ее создания. Помимо этого, Заур являлся многократным чемпионом различных всероссийских соревнований, был очень профессиональным.

Мы все шокированы новостью о гибели Заура. Чувствуем опустошение. Нам надо это пережить, как-то восстановиться, и ради него продолжать свое дело. Мы будем продолжать решать те задачи, которые он перед нами ставил. В любом случае, мы будем работать. Естественно, нам потребуется пауза, чтобы как-то пережить эту тяжелую утрату», — сказал Абдурашидов «Газете.Ru».

Разбившийся BMW, по сведениям ГИБДД, вылетел на полосу встречного движения. Автомобиль принадлежит блогеру Саиду Губденскому, который также погиб.