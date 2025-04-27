В Екатеринбурге арестовали отца фигуристки, который избил судью

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал до 23 июня мужчину, напавшего на судью соревнований по фигурному катанию, сообщают РИА Новости.

«Суд избрал меру пресечения Адонису Мироеву в виде содержания под стражей на срок по 23 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

По информации объединенной пресс-службы судов региона, 23 апреля на соревнованиях в Екатеринбурге отец одной из спортсменок избил судью Михаила Слободчикова из-за недовольства оценками своей дочери. Арбитр был госпитализирован, но позже выписан. По данному факту свердловские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.