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Сегодня, 14:41

В Екатеринбурге арестовали отца фигуристки, который избил судью

Камила Абдурахманова
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал до 23 июня мужчину, напавшего на судью соревнований по фигурному катанию, сообщают РИА Новости.

«Суд избрал меру пресечения Адонису Мироеву в виде содержания под стражей на срок по 23 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

По информации объединенной пресс-службы судов региона, 23 апреля на соревнованиях в Екатеринбурге отец одной из спортсменок избил судью Михаила Слободчикова из-за недовольства оценками своей дочери. Арбитр был госпитализирован, но позже выписан. По данному факту свердловские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Источник: РИА Новости
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