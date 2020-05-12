В Депздраве объяснили, зачем носить маску и перчатки в общественных местах

С 12 мая в Москве вводится масочный и перчаточный режим, согласно которому все граждане обязаны в общественном транспорте и на объектах торговли носить медицинскую маску и перчатки. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников объяснил, почему необходимо ношение сразу двух предметов индивидуальной защиты.

— Учитывая динамику заражения новой коронавирусной инфекцией, ношение маски и перчаток необходимо, — приводит Депздрав слова Тяжельникова. — Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих. Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками.

Я настоятельно рекомендую не пренебрегать данными средствами защиты. Сегодня дело касается как вашей собственной безопасности или жизни, так и жизни окружающих. Даже минимальный риск может повлечь за собой необратимые последствия.

Детям также необходимо в магазине и общественном транспорте находиться в маске и перчатках — тканевых или нитриловых. Так как до 31 мая включительно в Москве сохраняются временные ограничительные меры, то без неотложной необходимости не стоит выводить детей на улицу и в многолюдные места.

Медицинская маска является одноразовым средством индивидуальной защиты. Поэтому после двух часов непрерывного ношения маски ее следует утилизировать. Также это следует сделать при снятии маски с лица, так как повторное надевание может спровоцировать попадание вируса на слизистую.

Перчатки лучше всего выбрать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Время носки одноразовых перчаток — не более 2-х часов, тканевые можно носить весь день. Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выкинуть.

Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов. Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами.

Департамент здравоохранения Москвы настоятельно рекомендует при первых же симптомах гриппа или ОРВИ оставаться дома и немедленно вызывать врача. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, потому что под симптомами ОРВИ может скрываться коронавирусная инфекция.