В Департаменте здравоохранения назвали отличия коронавируса от гриппа

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как отличить заболевание коронавирусом от гриппа.

— Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало, — цитирует Тяжельникова радио «Говорит Москва». — Это одна из главных отличительных черт именно гриппа. При этом коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе. Здесь сравнивать с гриппом не совсем корректно.

На сегодняшний день мы видим, что при гриппе симптоматика четко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса.