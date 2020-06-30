В деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший

Еще один потерпевший появился в деле о ДТП со смертельным исходом в деле заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что речь идет о младшем сыне погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, Валерий. Такой статус позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию.

Ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын. При этом гражданской жене Захарова, Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуального статуса не присвоили.

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром следующего дня в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.