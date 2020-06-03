В ЦНИИ Минобороны завили об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Сергей Борисевич заявил, что испытание вакцины от коронавируса на животных прошло успешно.

«В рамках проведения доклинических исследований специалистами 48-го ЦНИИ Минобороны РФ были успешно завершены исследования на двух видах животных: на обезьянах и хомяках, — цитирует Борисевича «Красная звезда». — Во время проведения исследований были показаны и доказаны без­опасность препарата и его защитная эффективность. По результатам этих исследований мы подготовили и направили научно-техническую документацию для получения разрешительных документов на клинические испытания. Планируется, что к концу июля все необходимые клинические испытания будут завершены.

Также Борисевич рассказал об исследованиях препарата на людях.

«Хотел бы отметить, что число желающих принять участие в исследованиях превысило количество людей, необходимое для клинических испытаний, — отметил он. — После объявления в частях и подразделениях Минобороны России о начале отбора добровольцев для вакцинации мы практически сразу отобрали 50 военнослужащих из всех военных округов. Это 45 мужчин и пять женщин. Все они военнослужащие контрактной службы, прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет. Отбор был самый серьезный. В число добровольцев вошли физически здоровые люди без вредных привычек».

По данным Worldometers на 8.30 по московскому времени 3 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 6 452 391 человек. Зафиксировано 382 479 летальных исходов, вылечились 3 067 598 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 881 205 человек. Далее идут Бразилия (558 237), Россия (423 741), Испания (287 012), Великобритания (277 985) и Италия (233 515).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (108 059), Великобритания (39 369), Италия (33 530), Бразилия (31 309) и Франция (28 940).