В Центре Гамалеи заявили о сохраняющемся девять месяцев иммунитете после вакцины
Иммунитет у привитых «Спутником V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется уже 9 месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора центра, руководителя группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», члена-корреспондента РАН Дениса Логунова.
Иммунитет у привитых «Спутником V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется уже 9 месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора центра, руководителя группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», члена-корреспондента РАН Дениса Логунова.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 633 952 случая заражения, выздоровели 3 027 316 человек, умерли 67 220. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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