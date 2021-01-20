В Центре Гамалеи заявили о сохраняющемся девять месяцев иммунитете после вакцины

Иммунитет у привитых «Спутником V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется уже 9 месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора центра, руководителя группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», члена-корреспондента РАН Дениса Логунова.

Иммунитет у привитых «Спутником V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется уже 9 месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора центра, руководителя группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», члена-корреспондента РАН Дениса Логунова.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 633 952 случая заражения, выздоровели 3 027 316 человек, умерли 67 220. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.