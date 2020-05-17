В Центральной России ожидается серьезное похолодание

В Центральной России в ближайшие шесть дней ожидается аномальное похолодание, сообщает ТАСС.

— Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней, — рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Такая аномально холодная погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада. Дневные температуры будут от 12 до 17 градусов до пятницы включительно.