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В Бразилии отреагировали на призыв Трампа остановить подсчет голосов на выборах президента США

11:36
Болельщики сборной Бразилии. Фото AFP
Болельщики сборной Бразилии. Фото AFP

В Бразилии отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа остановить подсчет голосов на президентских выборах-2020.

Аккаунт Brasil Football в Twitter, отвечая на запись Трампа: «Остановите подсчет!», написал: «Это я после того, как немцы забили третий гол», делая отсылку на полуфинал ЧМ-2014, в котором бразильцы проиграли Германии со счетом 1:7.

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