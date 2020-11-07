В Бразилии отреагировали на призыв Трампа остановить подсчет голосов на выборах президента США
В Бразилии отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа остановить подсчет голосов на президентских выборах-2020.
Аккаунт Brasil Football в Twitter, отвечая на запись Трампа: «Остановите подсчет!», написал: «Это я после того, как немцы забили третий гол», делая отсылку на полуфинал ЧМ-2014, в котором бразильцы проиграли Германии со счетом 1:7.
Me after Germany scored the 3rd goal— Brasil Football ?? (@BrasilEdition) November 5, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.