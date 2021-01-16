В Бразилии хотят срочно использовать российскую вакцину «Спутник V»

Бразильская фармокологическая компания Uniao Quimica, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросили регулирующий орган Anvisa (Национальное агентство по санитарному надзору) разрешить экстренно использовать российскую вакцину «Спутник V», информирует g1.globo.com.

«Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении пресс-службы компании. — В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всем мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней».

В запросе речь идет о количестве в 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Предполагается, что препарат будет доступен в Бразилии в первом квартале 2021 года.

Напомним, 13 января в Бразилии началась вакцинация от коронавируса с помощью «Спутника V». Первыми прививку сделали 20 бразильцев, работающих в посольстве в России.