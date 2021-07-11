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В Берлине прошел велопробег в поддержку права женщины ходить с голой грудью

10:56
В Берлине прошел велопробег в поддержку права женщины ходить с голой грудью. Фото EPA
В Берлине прошел велопробег в поддержку права женщины ходить с голой грудью. Фото EPA

В Берлине прошел протест против половой дискриминации, информирует De Telegraaf. Десятки людей выехали на улицу на велосипедах, чтобы поддержать право женщины ходить с голой грудью.

Протест вспыхнул после того, как французскую девушку, которая загорала в парке топлес, попросили одеть бюстгальтер или же покинуть зону отдыха.

Женщина отказалась, после чего была вызвана полиция. Инцидент вызвал широкую дискуссию в социальных медиа.

Протест призван поддержать равные права мужчин и женщин. В частности, главным требованием является право женщины ходить с голой грудью в местах, где это могут делать и мужчины.

Во время протеста многие женщины ехали на велосипедах с голой грудью, а мужчины, напротив, надели бюстгальтеры.

Протест будет иметь продолжение. Следующий велопробег, предположительно, пройдет в Киле 14 июля.

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