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Сегодня, 12:51

В Бельгии во время матча любительских команд умер 25-летний голкипер

Виктория Кравченко
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Голкипер любительской команды «Винкель Спорт» Арне Эспил скончался во время матча с «Вестрозебек». 25-летний вратарь умер после того, как отразил пенальти.

«Для нас это шок и трагедия. Арне выступал за клуб всю свою жизнь, его очень любили. Он был дружелюбным парнем, который всегда был готов помочь. Это тяжелый удар для его семьи и всех нас», — цитирует спортивного директора «Винкель Спорт» Патрика Ротсарта Het Nieuwsblad.

Футболист после того, как отразил 11-метровый упал на газон. Судья остановил игру, голкиперу оказали первую медицинскую помощь, использовав дефибриллятор. По дороге в больницу Эспил скончался.

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