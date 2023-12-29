В Австралии 15-летний серфер погиб в результате нападения акулы

На юго-западном побережье Австралии на 15-летнего серфера напала акула. В результате инцидента парень скончался, сообщает 9news.

По информации издания, трагедия произошла на пляже Этель, расположенном в 160 км к западу от Аделаиды. Тело подростка извлекли из воды в окружении полиции. Погибший был опознан как Кай Коули из Маслин-Бич.

Согласно сообщению клуба Seaview Road Board Riders, Кай был серфером в третьем поколении.