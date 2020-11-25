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В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

20:00
Диего Марадона. Фото Twitter
Диего Марадона. Фото Twitter
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Правительство Аргентины объявило в стране трехдневный траур. Такое решение принято из-за смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Сегодня стало известно о его смерти.

Марадоне было 60 лет. Ранее он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира-1986 и серебро ЧМ-1990. Во время ЧМ-1994 он сдал положительный допинг-тест на запрещенные препараты и был дисквалифицирован на 15 месяцев.

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