В «Анжи» сообщили, что арест Магомедова не связан с клубом

Президент «Анжи» Абакар Гамидов заявил об отсутствии связи между задержанием государственного секретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова и клубом из Махачкалы, который он основал в 1991 году.

«В данный момент он никак не связан с клубом. «Анжи» он основал в 1991 году. В конце 2010 года все права на клуб Магомедов передал [предпринимателю] Сулейману Керимову, с тех пор никакого отношения к клубу он не имел и не имеет», — приводит ТАСС слова Гамидова.

В среду, 25 июня, стало известно, что 69-летний Магомедов задержан по уголовному делу о хищении. Обыски прошли по нескольким адресам, связанным с основателем «Анжи», в частности в его доме, кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, а также в двух управлениях городской администрации.