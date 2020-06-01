«В Америке кафе и рестораны уже переполнены». Новость, которая вас сильно удивит

Российский экс-волейболист Руслан Аскеров, который сейчас проживает в Далласе, рассказал, как там обстоят дела с коронавирусом. По его словам, единственное ограничение в Техасе — прогулки в маске.

— Как у вас с карантином?

— Все хорошо. Единственное, ходить нужно в маске. Это нормально и, наверное, правильно. В остальном все почти вернулось в норму. Гулять в принципе никогда не запрещали, с Москвой не сравнить.

Здесь почти в каждом доме на крыше бассейн - все загорают, отдыхают. Заболеваемость крайне низкая. В Далласе за 30 градусов, а исследования показали, что в такой жаре вирус не выдерживает на поверхности даже 10 минут.

— Как с кафе и ресторанами? Когда откроют?

— Уже все переполнены! Единственное, между столами теперь расстояние шесть футов - это примерно 2 м. А так все забиты.

— Трамп объявил о разрыве отношений с Всемирной организацией здоровья (ВОЗ). Как это восприняли в Штатах?

— Мы, обычные жители, не особо понимает, что это значит. Я не изучал тему глубоко, но из того, что видел - США главный донор ВОЗ. Трамп посчитал, что она потерпела фиаско со своевременным оповещением и предупреждением ситуации. А зачем платить организации, которая не справилась со своей единственной ролью? Логика, насколько я понял, такая. (Владимир Иванов)