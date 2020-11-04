Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева и нападающий «Зенита» Артем Дзюба вошли в список топ-10 спортсменов, которые пользуются доверием россиян, сообщает РБК со ссылкой на исследование холдинга Romir.

Помимо Утяшевой и Дзюбы, в список попали вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий хоккейного «Вашингтона» Александр Овечкин, бойцы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, боксер Николай Валуев, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и фигуристка Алина Загитова и теннисистка Мария Шарапова.

В опросе участвовали жители городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте старше 14 лет, опрашиваемым не предлагались варианты ответов.