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Утяшева и Дзюба — в топ-10 спортсменов, которые пользуются доверием россиян

12:36
Ляйсан Утяшева. Фото Instagram
Ляйсан Утяшева. Фото Instagram
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Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева и нападающий «Зенита» Артем Дзюба вошли в список топ-10 спортсменов, которые пользуются доверием россиян, сообщает РБК со ссылкой на исследование холдинга Romir.

Помимо Утяшевой и Дзюбы, в список попали вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий хоккейного «Вашингтона» Александр Овечкин, бойцы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, боксер Николай Валуев, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и фигуристка Алина Загитова и теннисистка Мария Шарапова.

В опросе участвовали жители городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте старше 14 лет, опрашиваемым не предлагались варианты ответов.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5fa1945e9a7947216c400e23

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