Установлена причина смерти водителя, скончавшегося в результате ДТП с Ефремовым

Стало известна причина смерти водителя Сергея Захарова, сообщает Telegram-канал Mash. Он скончался в результате ДТП с участием известного актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова.

Сообщается, что сломанные ребра пробили легкие, после чего открылось внутреннее кровотечение. Врачи не смогли его остановить.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.