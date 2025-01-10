Ушла из жизни народная артистка России Евгения Добровольская

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет, сообщает МХТ имени Чехова.

Последний год своей жизни актриса боролась с тяжелой болезнью.

«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять... Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье актрисы», — говорится в сообщении театра.

Добровольская родилась в Москве и в 1987 году окончила ГИТИС. С 1991-го она была актрисой МХТ им. Чехова. Добровольская также снималась в фильмах и сериалах, среди которых «Участок», «Белая гвардия», «Ирония судьбы. Продолжение», «Муха» и другие.

Актриса трижды была замужем. Ее первым мужем стал Вячеслав Баранов, пара развелась в 1987 году. С 1990-го по 1997-й она состояла в браке с Михаилом Ефремовым. Третьим мужем Добровольской был Дмитрий Мананников (2009—2022). От этих браков у нее четверо детей: Николай Ефремов, Ян Добровольский, Степан Баранов и Анастасия Мананникова.