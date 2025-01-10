Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 19:30

Ушла из жизни народная артистка России Евгения Добровольская

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгения Добровольская.
Фото Global Look Press

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет, сообщает МХТ имени Чехова.

Последний год своей жизни актриса боролась с тяжелой болезнью.

«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять... Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье актрисы», — говорится в сообщении театра.

Добровольская родилась в Москве и в 1987 году окончила ГИТИС. С 1991-го она была актрисой МХТ им. Чехова. Добровольская также снималась в фильмах и сериалах, среди которых «Участок», «Белая гвардия», «Ирония судьбы. Продолжение», «Муха» и другие.

Актриса трижды была замужем. Ее первым мужем стал Вячеслав Баранов, пара развелась в 1987 году. С 1990-го по 1997-й она состояла в браке с Михаилом Ефремовым. Третьим мужем Добровольской был Дмитрий Мананников (2009—2022). От этих браков у нее четверо детей: Николай Ефремов, Ян Добровольский, Степан Баранов и Анастасия Мананникова.

Читайте также
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Американист сделал прогноз о судьбе антироссийских санкций при Трампе
Первая ракетка России Медведев оценил свои шансы на Australian Open
В Казани девушка погибла при катании на привязанном к авто тюбинге
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

5-кратный олимпийский чемпион по плаванию Холл лишился медалей из-за пожара в Лос-Анджелесе

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости