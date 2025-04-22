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Ушел из жизни Зураб Церетели

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Зураб Церетели.
Фото Global Look Press

Скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни.

Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

«Да, это случилось сегодня в половине второго ночи», — приводит слова Шагулашвили «Интерфакс».

Скульптуры Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах.

Церетели занимал пост главы Российской академии художеств с 1997 года. Скульптор признавался народным художником СССР, народным художником РФ и был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Источник: «Интерфакс»
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