Ушел из жизни Зураб Церетели
Скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни.
Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.
«Да, это случилось сегодня в половине второго ночи», — приводит слова Шагулашвили «Интерфакс».
Скульптуры Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах.
Церетели занимал пост главы Российской академии художеств с 1997 года. Скульптор признавался народным художником СССР, народным художником РФ и был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Источник: «Интерфакс»
Новости