Ушел из жизни автор песни «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский

Музыкант, композитор и автор песен Юрий Чернавский скончался на 78-м году жизни, сообщила его семья в соцсетях.

«Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно», — говорится в публикации.

Чернавский является уроженцем Тамбова. В 1969-1973 годах он выступал в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утесова, Дмитрия Покрасса и других.

Его авторству принадлежат более 200 музыкальных композиций. В 1982 году Чернавский совместно с группой «Веселые ребята» записал песню «Здравствуй, мальчик Бананан», которая через пять лет стала главной композицией фильма «Асса». Он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Михаилом Боярским, Владимиром Пресняковым и многими другими. Ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.