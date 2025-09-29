Статьи
Общество

29 сентября, 22:59

Ушел из жизни автор песни «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский

Алина Савинова

Музыкант, композитор и автор песен Юрий Чернавский скончался на 78-м году жизни, сообщила его семья в соцсетях.

«Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно», — говорится в публикации.

Чернавский является уроженцем Тамбова. В 1969-1973 годах он выступал в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утесова, Дмитрия Покрасса и других.

Его авторству принадлежат более 200 музыкальных композиций. В 1982 году Чернавский совместно с группой «Веселые ребята» записал песню «Здравствуй, мальчик Бананан», которая через пять лет стала главной композицией фильма «Асса». Он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Михаилом Боярским, Владимиром Пресняковым и многими другими. Ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

  • GibsonLesPaul

    Талантище! Светлая память!

    01.10.2025

  • spartsmen

    вообще-то, записал суперальбом "банановые острова". и с матецким ещё вместе. талантливый и весёлый был человек. не увяз в попсе, как матецкий, за что ему низкий поклон.

    29.09.2025

