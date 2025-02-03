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USFS: При крушении самолета в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и членов их семей

Сергей Ярошенко
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1 февраля, 11:45 Слухи о трансгендере за штурвалом вертолета не подтвердились. Новые детали авиакатастрофы в Вашингтоне Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне Егор Сергеев Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Место крушения пассажирского самолета в Вашингтоне.
Фото Getty Images

При крушении самолета в аэропорту Вашингтона погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей, сообщает Ассоциация фигурного катания США (USFS).

На аккаунте организации в социальной сети был опубликован ролик в честь погибших в авиакатастрофе.

30 января пассажирский самолет авикомпании American Airlines, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Список погибших:

1. Евгения Шишкова, 52 года, русская фигуристка и тренер, клуб Бостона

2. Вадим Наумов, 55 лет, русский фигурист и тренер, клуб Бостона

3. Джинна Хан, 13 лет, американская фигуристка китайского происхождения, клуб Бостона

4. Цзинь Хан, 49 лет, мать Джинны Хан

5. Спенсер Лейн, 16 лет, американский фигурист, клуб Бостона

6. Кристин Конрад Лейн, 49 лет, мать Спенсера Лейна

7. Александр Кирсанов, 46 лет, русско-азербайджанский фигурист и тренер, университет Делавэра

8. Шон (Илья) Кей, 11 лет, американский фигурист (танцы на льду) русско-латвийского происхождения, университет Делавэра

9. Юлия Кей, 42 года, мать Шона Кея

10. Анджела Янг, 12 лет, американская фигуристка китайского происхождения (танцы на льду), университет Делавэра

11. Чжэньхэн Ли (Лили), мать Анджелы Янг

12. Инна Волянская, 59 лет, русский тренер и фигуристка, клуб Северной Вирджинии

13. Эдвард Чжоу, 16 лет, американский фигурист-одиночник китайского происхождения, клуб Северной Вирджинии

14. Кайянь Мао (Стефани), мать Эдварда Чжоу

15. Юй Чжоу (Джо), отец Эдварда Чжоу

16. Брилли Бейер, 12 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Северной Вирджинии

17. Джастина Магдалена Бейер, 42 года, мать Брилли Бейер

18. Кори Эйно, 16 лет, американский фигурист-одиночник, клуб Северной Вирджинии

19. Роже Эйно, отец Кори Эйно

20. Стефани Брентон Эйно, мать Кори Айно

21. Эверли Ливингстон, 14 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона

22. Алидия Ливингстон, 11 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона

23. Питер Ливингстон, 48 лет, отец Эверли и Алидии Ливингстон

24. Донна Смоджис Ливингстон, 48 лет, мать Эверли и Алидии Ливингстон

25. Оливия Ив Тер, 12 лет, американская фигуристка-одиночница из Мэриленда

26. Олеся Тейлор, 50, мать Оливии Тер российско-украинского происхождения

27. Франко Апарисио, 13 лет, фигурист-одиночник чилийского происхождения, клуб Вашингтона

28. Лучано Апарисио, отец Франко Апарисио, гражданин Аргентины

Фигурное катание
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