Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил по поводу интимного видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы, которое попало в сеть.

«Мне кажется, людям, которые критикуют Артема, надо перестать быть лицемерами, ханжами, — сказал Ургант. — Что он такого сделал, чтобы взять и убрать его из сборной — капитана? Какой он вред может нанести команде? Хотите, чтобы он такого не делал на сборах — хорошо, просто отключите ему «Матч ТВ», и все! Врачи рекомендуют это делать, это нормально, это полезно! Это лучший способ снять стресс! Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безобидный способ. Не стулом же он человека ударил!»

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.