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Умер журналист Михаил Зеленский

00:37
Михаил Зеленский. Фото Instagram
Михаил Зеленский. Фото Instagram

Телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович в Facebook.

Он скончался во время отдыха в Доминикане. Обстоятельства и причины смерти не уточняются.

Зеленский был ведущим программ «Билет в Большой» и «Прямого эфира».

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Евгений Козинов все материалы автора

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