Умер журналист Михаил Зеленский
00:37
Телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.
«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович в Facebook.
Он скончался во время отдыха в Доминикане. Обстоятельства и причины смерти не уточняются.
Зеленский был ведущим программ «Билет в Большой» и «Прямого эфира».
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