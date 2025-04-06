Умер победитель зимних Олимпийских игр лыжник Хасу

По сообщению газеты Iltalehti, в возрасте 99 лет скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью Хейкки Хасу.

Подробности о причинах смерти не разглашаются.

Хасу завоевал золото Олимпийских игр в лыжном двоеборье в 1948 году, а в 1952 году — серебро. Также на Олимпиаде 1952 года финн стал победителем в лыжной эстафете 4x10 км. После смерти Хасу старейшей чемпионкой зимних Олимпийских игр стала австрийская горнолыжница Труде Йохум-Байзер (97 лет), а среди мужчин — канадский бобслеист Питер Кирби (93 года).