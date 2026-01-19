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19 января, 20:20

Умер основатель дома моды Valentino Гаравани

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валентино Гаравани.
Фото Global Look Press

Скончался итальянский дизайнер Валентино Гаравани, сообщает издание La Repubblica.

Ему было 93 года. Модельер ушел из жизни в окружении семьи.

Валентино Гаравани родился в городе Вогера, Королевство Италия, 11 мая 1932 года. В 1960 году он совместно с Джанкарло Джаметти основал дом моды Valentino.

В 1998 году Гаравани продал Valentino бизнесмену и бывшему президенту «Ювентуса» Джанни Аньелли, но в течение еще нескольких лет продолжал создавать для него коллекции. В 2007 году Гаварани объявил о своем уходе после своего последнего показа в Париже.

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