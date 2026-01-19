Умер основатель дома моды Valentino Гаравани

Скончался итальянский дизайнер Валентино Гаравани, сообщает издание La Repubblica.

Ему было 93 года. Модельер ушел из жизни в окружении семьи.

Валентино Гаравани родился в городе Вогера, Королевство Италия, 11 мая 1932 года. В 1960 году он совместно с Джанкарло Джаметти основал дом моды Valentino.

В 1998 году Гаравани продал Valentino бизнесмену и бывшему президенту «Ювентуса» Джанни Аньелли, но в течение еще нескольких лет продолжал создавать для него коллекции. В 2007 году Гаварани объявил о своем уходе после своего последнего показа в Париже.