Умер один из основателей «Спорт-Экспресса» Владимир Гескин

Спортивный журналист и писатель Владимир Гескин умер на 74-м году жизни.

«Что-то было с почками, ушел он быстро. Мне об этом сообщил его сын», — приводит ТАСС слова хоккейного журналиста Всеволода Кукушкина.

Гескин работал в спортивной журналистике с 1974 года. Журналист был одним из руководителей «Советского спорта», потом принял участие в основании газеты «Спорт-Экспресс», работал в должности первого заместителя главного редактора.

Он осветил девять Олимпийских игр — шесть летних и три зимних, был автором книг «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985), «Как молоды мы пили» (2016).

Гескин окончил факультет журналистики МГУ. Он становился лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ (2008), обладателем приза лучшему журналисту России (1999) и медали Николая Озерова (2012).