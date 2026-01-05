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Умер один из основателей «Спорт-Экспресса» Владимир Гескин

Владимир Гескин.
Фото «СЭ»

Спортивный журналист и писатель Владимир Гескин умер на 74-м году жизни.

«Что-то было с почками, ушел он быстро. Мне об этом сообщил его сын», — приводит ТАСС слова хоккейного журналиста Всеволода Кукушкина.

Гескин работал в спортивной журналистике с 1974 года. Журналист был одним из руководителей «Советского спорта», потом принял участие в основании газеты «Спорт-Экспресс», работал в должности первого заместителя главного редактора.

Владимир Гескин.К нему шли со всеми печалями. Памяти Владимира Гескина

Он осветил девять Олимпийских игр — шесть летних и три зимних, был автором книг «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985), «Как молоды мы пили» (2016).

Гескин окончил факультет журналистики МГУ. Он становился лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ (2008), обладателем приза лучшему журналисту России (1999) и медали Николая Озерова (2012).

Источник: ТАСС
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