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Умер канадский актер Дональд Сазерленд

Алина Савинова
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Дональд Сазерленд.
Фото Global Look Press

Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Кифер Сазерленд.

Отмечается, что актер скончался в Майами после продолжительной болезни.

Сазерленд снимался в таких фильмах, как «А теперь не смотри», «Вторжение похитителей тел», «Голодные игры» и многих других кинокартинах. Он является лауреатом премий «Эмми» (1995) и «Золотой глобус» (1996; 2003).

Актер входил в группу, выносившую олимпийский флаг на открытии зимних Олимпийских игр в Ванкувере 12 февраля 2010 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/usshowbiz/article-13552035/onald-sutherland-mash-hunger-games-dead-88.html
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Умер канадский актер Дональд Сазерленд
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