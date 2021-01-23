Умер известный телеведущий Ларри Кинг
16:16
Известный телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба телевизионной сети Ora TV в Twitter журналиста.
Кинг умер утром 23 января в медицинском комплексе «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе. Причины смерти не сообщаются. В начале января телеведущего госпитализировали с коронавирусом.
January 23, 2021
Ларри Кинг был известен благодаря своему шоу «Larry King Live», за свою карьеру он провел более 50 тысяч интервью.
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