Умер известный телеведущий Ларри Кинг

Известный телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба телевизионной сети Ora TV в Twitter журналиста.

Кинг умер утром 23 января в медицинском комплексе «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе. Причины смерти не сообщаются. В начале января телеведущего госпитализировали с коронавирусом.

Ларри Кинг был известен благодаря своему шоу «Larry King Live», за свою карьеру он провел более 50 тысяч интервью.