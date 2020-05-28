Умер известный режиссер документальных фильмов о спорте Владимир Коновалов
22:03
В Москве скончался легендарный режиссер документальных фильмов о спорте Владимир Коновалов. Он на несколько дней пережил свою жену, популярную актрису Аллу Мещерякову.
Работы Коновалова — «В воротах Яшин», «Двое на треке», «Поединок с высотой», «Эдуард Стрельцов. Вижу поле», «Десятая вершина Ирины Родниной» — стали событием мирового спорта.
Последнее интервью Коновалова было опубликовано в рубрике «Разговор по пятницам».
«СЭ» выражает соболезнования родным и близким покойного. (Юрий Голышак)
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