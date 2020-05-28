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Умер известный режиссер документальных фильмов о спорте Владимир Коновалов

22:03
2012 год. Кинорежиссер Владимир Коновалов и президент МОК Жак Рогге в Лозанне. Фото Из архива Владимира Коновалова
2012 год. Кинорежиссер Владимир Коновалов и президент МОК Жак Рогге в Лозанне. Фото Из архива Владимира Коновалова

В Москве скончался легендарный режиссер документальных фильмов о спорте Владимир Коновалов. Он на несколько дней пережил свою жену, популярную актрису Аллу Мещерякову.

1967 год. Режиссер Владимир КОНОВАЛОВ (слева), оператор Георгий ЕПИФАНОВ (справа) и хоккеист &quot;Спартака&quot; Вячеслав СТАРШИНОВ на съемках фильма &quot;Три капитана&quot;.«Шилтон просил 500 фунтов за интервью, Дзенга — «русскую куклу«

Работы Коновалова — «В воротах Яшин», «Двое на треке», «Поединок с высотой», «Эдуард Стрельцов. Вижу поле», «Десятая вершина Ирины Родниной» — стали событием мирового спорта.

Последнее интервью Коновалова было опубликовано в рубрике «Разговор по пятницам».

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким покойного. (Юрий Голышак)

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