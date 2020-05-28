Умер известный режиссер документальных фильмов о спорте Владимир Коновалов

В Москве скончался легендарный режиссер документальных фильмов о спорте Владимир Коновалов. Он на несколько дней пережил свою жену, популярную актрису Аллу Мещерякову.

Работы Коновалова — «В воротах Яшин», «Двое на треке», «Поединок с высотой», «Эдуард Стрельцов. Вижу поле», «Десятая вершина Ирины Родниной» — стали событием мирового спорта.

Последнее интервью Коновалова было опубликовано в рубрике «Разговор по пятницам».

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким покойного. (Юрий Голышак)