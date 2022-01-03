Умер единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Санеев

Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР Виктор Санеев умер сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Грузии. Легкоатлету было 76 лет.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов мира всех времен Виктор Санеев», — говорится в сообщении.

Санеев был единственным в истории трехкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке. Он завоевывал медали на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов. На Олимпиаде в 1980-м году в Москве Санеев выиграл серебро. Он также трижды обновлял мировой рекорд в тройном прыжке: 17,23 м, 17,39 м и 17,44 м.