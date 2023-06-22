Умер член Совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский

Сегодня, 22 июня, в возрасте 60 лет ушел из жизни член Совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский.

«Коллектив ФК «Торпедо Москва» с прискорбием сообщает, что сегодня ночью в возрасте 60 лет ушёл из жизни член Совета директоров клуба Анатолий Ходоровский. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Объявляем о дне тишины и памяти», — написано в сообщении клуба.

О причинах смерти Ходорковского не сообщается.

По итогам сезона-2022/23 «Торпедо» заняло последнее место в РПЛ, набрав 13 очков за 30 туров.