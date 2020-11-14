Умер Армен Джигарханян
Актер, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет.
— К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра, — приводит «Интерфакс» слова друга Джигарханяна, актера Артура Согомоняна.
Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. Актер исполнил множество ролей в театре и кино, с 1996 года он был художественным руководителем Московского драматического театра. Джигарханян был болельщиком московского «Спартака».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.