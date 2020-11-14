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Умер Армен Джигарханян

09:48
Армен Джигарханян. Фото Facebook
Армен Джигарханян. Фото Facebook

Актер, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет.

— К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра, — приводит «Интерфакс» слова друга Джигарханяна, актера Артура Согомоняна.

Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. Актер исполнил множество ролей в театре и кино, с 1996 года он был художественным руководителем Московского драматического театра. Джигарханян был болельщиком московского «Спартака».

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