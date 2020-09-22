Российский актер Александр Петров рассказал, как получил приглашение сниматься в главной роли в фильме «Стрельцов». В основу фильма «Стрельцов», в котором главную роль сыграл Александр Петров, положены реальные события. Это история об одном из величайших спортсменов XX века — советском футболисте Эдуарде Стрельцове, который всю карьеру провел в составе «Торпедо».

«Когда я прочитал о создании фильма «Стрельцов», я очень удивился, почему мне долго не звонят. Я обожаю футбол, кино, и когда две вещи складываются в одно, то получается то, что получается, — цитирует актера РИА Новости. — Мой папа ни разу не реагировал ни на один фильм. Мы ехали в машине и непринудительно общались. Он поинтересовался о моих делах, а я ответил, что меня утвердили на роль Стрельцова, он сказал: «Хорошее будет кино».

«Стрельцов» выйдет на большие экраны 24 сентября.