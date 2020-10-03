Ученый рассказал, когда ждать спада заболеваемости COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал журналистам, что к февралю, скорее всего, можно ожидать снижения уровня заболеваемости.

«Сейчас плавное повышение, которое все ждали, к которому все были готовы, пугать оно не должно. Это же не весна, когда был рост, и мы были абсолютно не готовы», — отметил собеседник в интервью ТАСС.

Ученый уверен, что теперь медики готовы к росту заболеваемости. В Москве, например, законсервированы мощности, которые позволяют с уверенностью смотреть в будущее. По всей стране уже обучен персонал федеральных учреждений, который сможет оказать медицинскую помощь заболевшим. Разработаны лечебные подходы, зарегистрирован противовирусный препарат, разрабатываются вакцины.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 859 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 2 680 случаев (27,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.