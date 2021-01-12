Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2

Ученые Кембриджского университета и института Пирбрайта обнаружили ключевые изменения вируса SARS-CoV-2, которые сделали коронавирус патогенным для человека. Соотвествующее исследование опубликовал журнал PLOS Biology.

Как отмечается, вирус имеет генетические адаптации аналогичные тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Ученые сделали вывод, что это семейство вирусов имеет общий механизм, из-за которого он и может переходить от животных к людям.

Ученые проанализировали родственный SARS-CoV-2 коронавирус RaTG13, геном которого на 96 процентов сходен с геномом возбудителя COVID-19. Важные генетические различия затрагивают S-белок (белок-«шип»), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом человеческой клетки. Оказалось, что у RaTG13 S-белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. В то же время, если в белок-«шип» RaTG13 вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность связывания повысится.

SARS-CoV-2 при этом не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей, что указывает на существование промежуточного хозяина.

Напомним, что SARS-CoV-2 — вирус, который впервые выявлен 31 декабря 2019 года. Именно он вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.