Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть доказательства искусственного происхождения коронавируса, утверждает Daily Mail.

Они выдвинули теорию, что коронавирус нового типа был разработан китайскими учеными в Уханьской лаборатории.

Они отметили, что разработчики хотели «скрыть следы» таким образом, чтобы специалисты пришли к выводу о естественном происхождении COVID-19. Вирусологи изучили эксперименты, которые проводили в лаборатории между 2002 и 2019 годами, и решили, что китайские ученые вместе с американскими университетами разработали инструменты для создания вируса.

Анализируя образцы COVID-19 в прошлом году в попытке создать вакцину, Далглиш и Соренсен обнаружили в вирусе «уникальные отпечатки пальцев», которые, по их словам, могли возникнуть только в результате лабораторных манипуляций.

Они сказали, что пытались опубликовать свои выводы, но были отвергнуты крупными научными журналами, которые в то время были уверены, что вирус естественным образом перешел от летучих мышей или других животных к людям.

Из-за эпидемии коронавируса были отменены или перенесены многие спортивные соревнования. А на многие до сих пор не пускают зрителей или разрешают заполнять трибуны на малую долю от максимальной вместимости.