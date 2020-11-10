Участник шоу Собчак о Дзюбе рассказал, почему не все поддержали футболиста после слива видео

Бывший баскетболист сборной России Виктор Кейру поучаствовал в выпуске программы «Док-ток» на Первом канале, который был посвящен неприятному инциденту с Артемом Дзюбой. В разговоре с «СЭ» Кейру поддержал капитана сборной России по футболу и рассказал о ходе программы.

— В программе Собчак мнение людей по этому вопросу разделилось, — отметил «СЭ» Кейру. — Большинство участников дискуссии поддерживали Артема. Но были и спикеры, которые осуждали футболиста. Говорили, что публичным людям надо быть осторожнее, что ему не хватает воспитания, что они бы не хотели, чтобы их дети снимали подобные видео. Ведь сейчас любая информация может утечь в сеть.

Если говорить про мою позицию, то я на стороне Дзюбы. Если воруют твои личные данные, то ты жертва. Общественность должна воспринимать тебя, как жертву. Если от людей будет исходить такая реакция, то и подобных случаев будет меньше. Потому что все будут обсуждать в комментариях ни какой плохой Дзюба, а какой негодяй украл его личные данные и выложил их в интернет.

Я думаю, что за подобные действия люди должны привлекаться к уголовной ответственности. Это сродни терроризму.

Если бы Дзюба сам выложил бы эти видео — это другой вопрос. У него же его банально украли. И в такой ситуации может оказаться каждый мало-мальски публичных людей. Отмечу, что сама Собчак была на стороне Дзюбы. Ведь она сама оказывалась в схожую ситуацию, когда ее телефон был взломан. (Тимур Ганеев)