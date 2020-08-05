Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно судебного процесса, который проходит по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

— Вот гад, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Просто... Михаил Ефремов в суде заявил, что не может признать вину, потому что ничего не помнит.

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?»

Многие звонят и просят комментарии по Ефремову. Скажу еще раз. Убийцы должны сидеть в тюрьме! Так понятно?