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«Убийцы должны сидеть в тюрьме!» Губерниев — о деле Ефремова

14:00
Михаил Ефремов. Фото Mash.
Михаил Ефремов. Фото Mash.
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно судебного процесса, который проходит по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

— Вот гад, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Просто... Михаил Ефремов в суде заявил, что не может признать вину, потому что ничего не помнит.

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?»

Многие звонят и просят комментарии по Ефремову. Скажу еще раз. Убийцы должны сидеть в тюрьме! Так понятно?

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