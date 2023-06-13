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Сегодня, 15:19

Убийцу российского болельщика арестовали в Турции

Виталий Косик
Корреспондент
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Подозреваемый в убийстве российского болельщика московского ЦСКА Вячеслава Нечипорчука был арестован в Турции, сообщает Ikizdere Haber Sitesi.

Сообщается, что ранее были задержаны двое подозреваемых, один из них, Умут А., был арестован и отправлен в тюрьму. Второй подозреваемый был отпущен на условиях судебного контроля.

Удар ножом, который стал смертельным для россиянина, нанес Джихан К. На данный момент преступник тоже арестован и доставлен в здание суда.

Предполагается, что россиянина ударили ножом в сердце, когда он начал сопротивляться вымогателям, желавшим отобрать у туриста смартфон.

Ничипорчук был болельщиком и посетил финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).

Футбол
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