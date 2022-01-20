Убийца бывшего футболиста омского «Иртыша» получил пожизненный срок

Григорий Легачев, обвиняемый в убийстве бывшего футболиста омского «Иртыша» Егора Дробыша, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Также за разбой с применением насилия к шести годам был приговорен подельник Легачева, Александр Нагорнюк. Оба признаны виновными в разбое, а Легачев также признан виновным в убийсте, сопряженном с разбоем, и покушении на убийство двух лиц, сопряженном с разбоем

Фигуранты дела признали фактические обстоятельства нападения, отрицая умысел тяжких последствий своих действий.

Дробыш был убит в январе 2021 года. На 21-летнего полузащитника и его 22-летнего друга напали с ножом. Футболист скончался на месте от удара ножом в сердце, его друг был отправлен в реанимацию. Дробыш выступал за молодежную команду «Иртыша», на его счету также 3 игры за основную команду.